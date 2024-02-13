Кооперативный шутер Helldivers 2 сравнили на ПК и PS5 Шутер от третьего лица Helldivers 2 ...

Кооперативный шутер Helldivers 2 сравнили на ПК и PS5Шутер от третьего лица Helldivers 2 от Sony Interactive Entertainment и Arrowhead Game Studios уже доступен на PS5 и PC, и если вы хотите узнать, чем отличаются эти платформы, читайте дальше.
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