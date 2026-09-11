"Некогда стареть": как серебряные волонтеры помогают фронту и наставляют молодежь

Краевой слет добровольцев собрал более 350 человек Национальные костюмы, домашние угощения, песни и танцы – в концертном зале "Сибирь" 9 сентября было шумно и совсем не по-осеннему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Общественной па...
- Вирусолог назвала...
- "Нет совести". Во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым