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"Некогда стареть": как серебряные волонтеры помогают фронту и наставляют молодежь

"Некогда стареть": как серебряные волонтеры помогают фронту и наставляют молодежь

Краевой слет добровольцев собрал более 350 человек Национальные костюмы, домашние угощения, песни и танцы – в концертном зале "Сибирь" 9 сентября было шумно и совсем не по-осеннему.

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