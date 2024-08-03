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Ирина Болгар доказала, что Павел Дуров является отцом ее детей, и выложила семейное фото с ним

Ирина Болгар доказала, что Павел Дуров является отцом ее детей, и выложила семейное фото с ним

Ирину Болгар доказала, что 39-летний основатель Telegram Павел Дуров является отцом ее троих детей. Несколько дней назад она обратилась в Forbes с просьбой исправить в рейтинге миллиардеров количество детей Дурова с двух до пяти и по просьбе редакции прислала копии свидетельств о рождении детей, свидетельств о признании Дуровым отцовства и сканы нотариально заверенных переводов этих документов на французский и английский языки.

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