Ирина Болгар доказала, что Павел Дуров является отцом ее детей, и выложила семейное фото с ним

Ирину Болгар доказала, что 39-летний основатель Telegram Павел Дуров является отцом ее троих детей. Несколько дней назад она обратилась в Forbes с просьбой исправить в рейтинге миллиардеров количество детей Дурова с двух до пяти и по просьбе редакции прислала копии свидетельств о рождении детей, свидетельств о признании Дуровым отцовства и сканы нотариально заверенных переводов этих документов на французский и английский языки.