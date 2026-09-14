ЦБ увеличит капитал РНПК почти в девять раз

Банк России впервые за десять лет решил докапитализировать РНПК, направив в компанию 165 млрд руб. После завершения корпоративных процедур капитал национального перестраховщика может увеличиться с 21,3 млрд до 186,3 млрд руб.
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