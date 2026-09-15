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В Невьянском районе с 21 по 27 сентября пройдёт «Неделя безопасности»

На территории обслуживания МО МВД России «Невьянский», как и по всей Свердловской области, с 21 по 27 сентября проходит «Неделя безопасности».

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