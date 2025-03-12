Валентина Матвиенко предложила уменьшить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что настало время для сокращения приема абитуриентов, приехавших из регионов в «столичные» университеты и институты в Москве, Санкт-Петербурге и Казани .
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