Марина Ким предупредила о западных попытках дискредитировать выборы

Депутат Госдумы Марина Ким заявила, что западные технологии стремятся дискредитировать выборы, воздействуя на молодежь через социальные сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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