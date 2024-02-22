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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В прошлом году выручка NVIDIA выросла на 126 % до $60,9 млрд Динамика квартальной вы...

В прошлом году выручка NVIDIA выросла на 126 % до $60,9 млрд Динамика квартальной вы...

В прошлом году выручка NVIDIA выросла на 126 % до $60,9 млрдДинамика квартальной выручки NVIDIA, которая выросла на 265 % до рекордных $22,1 млрд и превзошла ожидания аналитиков, уже после закрытия торгов способствовала росту курса акций компании на 9,07 %.

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