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В половине сетки Джоковича на US Open в 1/8 финала вышли три игрока из-за пределов топ-100

В нижней половине мужской сетки US Open определились участники четвертого круга. В 1/8 финала вышли три игрока, не входящие в топ-100 рейтинга.

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