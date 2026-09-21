Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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В каких случаях советские летчики летали на немецких самолетах

В легендарном фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики» есть сцена, которая запала в память миллионам зрителей.

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