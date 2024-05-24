Компания Bugatti построила уникальный Chiron Super Sport

Он стилизован под Type 55 Super Sport Жана Бугатти и выпущен в единственном экземпляре. Машину отличает черно-желтый окрас, декор из затухающих узоров внутри и снаружи, а также ряд декоративных элементов, разработанных отделением персонализации Bugatti sur Mesure.