Компания Bugatti построила уникальный Chiron Super Sport

Он стилизован под Type 55 Super Sport Жана Бугатти и выпущен в единственном экземпляре. Машину отличает черно-желтый окрас, декор из затухающих узоров внутри и снаружи, а также ряд декоративных элементов, разработанных отделением персонализации Bugatti sur Mesure.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии