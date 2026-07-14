НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

75 подписчиков

Миронов призвал отменить большинство комиссий банков для граждан

Миронов призвал отменить большинство комиссий банков для граждан

Финансовые учреждения обязаны упразднить большинство комиссий для частных клиентов, включая плату за пополнение мобильного счета, заявил в разговоре с ТАСС руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии