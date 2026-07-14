Миронов призвал отменить большинство комиссий банков для граждан

Финансовые учреждения обязаны упразднить большинство комиссий для частных клиентов, включая плату за пополнение мобильного счета, заявил в разговоре с ТАСС руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
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