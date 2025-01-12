В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено в Республике Крым.По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и в первой половине дня 12 января в южных районах полуострова ожидается очень сильный дождь, в горах — мокрый снег, а также отложение мокрого снега.