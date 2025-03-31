В Китае оценили пользу для всего мира от развития отношений с Россией

Развитие отношений между Китаем и Россией продолжат вносить стабильность в международные отношения вне зависимости от изменений в мире, заявила секретарь партийного комитета Восточно-Китайского педагогического университета Мэй Бин 31 марта на Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете.