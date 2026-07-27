Удлиненный BMW X5 нового поколения готов к дебюту в Китае[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Кроссовер X5 является одной из самых популярных моделей BMW и, вероятно, самым прибыльным автомобилем баварской марки.
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