НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Барса» запрашивала у «Лейпцига» информацию по Диоманде, но отказалась платить за вингера 100+ млн евро (Mundo Deportivo)

« Барселона » отказалась подписывать Яна Диоманде из-за высокой трансферной стоимости. По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб связывался с « РБ Лейпциг » по поводу форварда несколько месяцев назад, но немцы оценили игрока более чем в 100 миллионов евро.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии