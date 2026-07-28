«Барса» запрашивала у «Лейпцига» информацию по Диоманде, но отказалась платить за вингера 100+ млн евро (Mundo Deportivo)

« Барселона » отказалась подписывать Яна Диоманде из-за высокой трансферной стоимости. По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб связывался с « РБ Лейпциг » по поводу форварда несколько месяцев назад, но немцы оценили игрока более чем в 100 миллионов евро.