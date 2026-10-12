Суд отказал жительнице Новодвинска в ремонте козырька подъезда

Новодвинский городской суд отказал собственнице квартиры в требовании обязать прежнюю управляющую компанию отремонтировать козырек над подъездом, поскольку с 1 июля дом перешел под управление другой организации, а неисправность конструкции истица не подтвердила.
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