Радимов: В «Зените» Александр Соболев не почувствует незаменимости

Форвард может как выиграть конкуренцию, так и отправиться в аренду Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в петербургский клуб.
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