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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Коламбус» проиграл 4-й матч подряд. Тарасов отразил 43 из 47 бросков в игре с «Вегасом»

Сегодня «Блю Джекетс» уступили «Вегасу» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.  Команда под руководством Паскаля Венсана набрала 58 очков в 71 игре и занимает последнее место в Восточной конференции.

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