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Челябинцы смогут прокатиться на трамвае за стишок

Челябинцы смогут прокатиться на трамвае за стишок

«Волшебный» вагон будет курсировать в Челябинске в предновогоднюю неделю. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», 27, 28, и 30 декабря у жителей и гостей областного центра будет возможность проехать на трамвае бесплатно.

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