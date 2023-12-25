Челябинцы смогут прокатиться на трамвае за стишок

«Волшебный» вагон будет курсировать в Челябинске в предновогоднюю неделю. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», 27, 28, и 30 декабря у жителей и гостей областного центра будет возможность проехать на трамвае бесплатно.