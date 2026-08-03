"Эффект прачечной на СВО провалился": Богач решил воспользоваться схемой опальных чиновников, но всё пошло не по плану

S

SkaZoCHniK

Не понимаю, чему так радуется АФЫТОР статьи. Это единичный случай и скорее всего посредник был засланный а не сознательный, как в истории с бывшим министром доходов и сборов ДНР. Как правило, все эти ,,герои,, воры, отсиживаются в серой зоне, куда никто не может заглянуть, покупают награды, потом их пиарят и чистая биография. Все банально и просто. Главное, как эта информация потом подаётся медийно, все стоит денег.