Автор: Сергей Иванов Константин Пономарёв, уже отбывающий срок и обвиняемый в хищении векселей на миллиард, попытался купить билет на свободу с помощью взятки и военного контракта.
"Эффект прачечной на СВО провалился": Богач решил воспользоваться схемой опальных чиновников, но всё пошло не по плану
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plekhanov lolita
Полная конфискация, срок отсидеть и в штурмовики. Для нужно возрождать штрафную бригаду. Многовато их стало....
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1 м.
S
SkaZoCHniK
Не понимаю, чему так радуется АФЫТОР статьи. Это единичный случай и скорее всего посредник был засланный а не сознательный, как в истории с бывшим министром доходов и сборов ДНР. Как правило, все эти ,,герои,, воры, отсиживаются в серой зоне, куда никто не может заглянуть, покупают награды, потом их пиарят и чистая биография. Все банально и просто. Главное, как эта информация потом подаётся медийно, все стоит денег.
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1 м.
Александр Конкин
Анекдоты для лохов! Они неприкасаемых, за редким исключением. И через год полтора, они через адвокатов, вернут нр менее половины арестованного судом...
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1 м.
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