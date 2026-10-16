У современного человека есть широчайший выбор хобби – от йоги до компьютерных игр, от коллекционирования чего бы то ни было до содержания аквариумных рыбок или ядовитых пауков.
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