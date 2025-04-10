Врач Кондрахина: неправильное питание приводит к выпадению волос

Неправильный рацион питания женщин может привести к выпадению волос и потере их густоты. Об этом kp.ru рассказала врач дерматовенеролог, трихолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии, доктор медицинских наук Ирина Кондрахина.
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