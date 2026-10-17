Капитальный ремонт объекта культурного наследия на улице Ильича, 13 планируют завершить до конца декабря 2025 года.
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