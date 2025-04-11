На первом месте благополучие человека: направления развития Беларуси обсудили на форуме в Кировском районе.

Во время V Могилевского регионального форума по устойчивому развитию, который проходит в Кировском районе, делегации агентств ООН обсудили направления устойчивого развития Беларуси, также Стратегию устойчивого развития Могилевской области до 2040 года, в основе которой благополучие человека и сильная экономика.
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