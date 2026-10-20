Изменения в правительстве РФ назрели, на этом фоне фракция КПРФ в Госдуме будет следить за судьбой предложений коммунистов к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы.
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