Власти Барнаула обсудили, что делать с многочисленными "коммунальными перекопами"

В администрации города обсудили вопросы восстановления благоустройства после устранения коммунальных аварий В Барнауле восстановление благоустройства на участках, где ранее устранялись коммунальные аварии, должны быть выполнены до 31 мая, сообщает мэрия.
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