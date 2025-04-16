Чемпионат мира: Зак Сурети и Дэниелл Уэллс дебютировали в Крусибл

Завершились первые матчи Судного дня на Чемпионате мира по снукеру, по итогам которых Зак Сурети, Дэниел Уэллс, Дэвид Гилберт, Чжао Синьтун, Бен Уолластон, Крис Уокелин, Чжоу Юэлун и Райан Дэй вышли в финальный этап, сообщает WST Дэниел Уэллс впервые выступит на Чемпионате мира в Курсибле (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции турнира Матч Дэниел Уэллс — Гэри Уилсон Гэри Уилсон, игрок с самым высоким рейтингом среди участников отборочного турнира (17-й в мировом рейтинге), неожиданно уступил Дэниелу Уэллсу, занимающему 49-ю строчку, со счетом 9-10.