Во Франции рассказали о стратегическом ходе России на Украине

Nouvelle Tribune: ракеты «Циркон» стали стратегическим сигналом для Запада Применение российских гиперзвуковых ракет «Циркон» против объектов в Киеве можно считать стратегическим сигналом для Запада, заявил обозреватель La Nouvelle Tribune Шарли Хессун.
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