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Добрый Мир

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Европа обречена на войну

Европа обречена на войну

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Виктория Никифорова В западных публикациях навстречу июльскому саммиту НАТО (их казенно-бодрый тон поневоле напоминает о советских передовицах "навстречу съезду КПСС") хорошо видны контуры новой военной стратегии альянса.

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Комментарии
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Ксюша Кирьязис
Надо все таки гасить америкашек. Иначе лет через 30 - 40 все начнется по-новой. На месте Украины окажется Польша или Молдавия...
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15 час.

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