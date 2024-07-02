Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Виктория Никифорова В западных публикациях навстречу июльскому саммиту НАТО (их казенно-бодрый тон поневоле напоминает о советских передовицах "навстречу съезду КПСС") хорошо видны контуры новой военной стратегии альянса.
Европа обречена на войну
Комментарии
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Ксюша Кирьязис
Надо все таки гасить америкашек. Иначе лет через 30 - 40 все начнется по-новой. На месте Украины окажется Польша или Молдавия...
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15 час.
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