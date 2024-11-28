Российские танкисты захватили на передовой американский БТР М-113

скриншот видео Бурятские и забайкальские танкисты из группировки войск "Восток" прямо на передовой в зоне спецоперации захватили у украинских националистов бронетранспортер американского производства М-113.
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