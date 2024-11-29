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Царьград

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Два браконьера заплатят 5 млн рублей за отстрел лосей в заповедной зоне Поморья

Два браконьера заплатят 5 млн рублей за отстрел лосей в заповедной зоне Поморья

В Архангельской области вынесли приговор двум браконьерам, которые отсреливали лосейКрасноборский районный суд вынес приговор двум местным жителям, которые охотились на особо охраняемой природной территории.

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