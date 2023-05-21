Федеральное агентство новостей №1

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Врач Павлова рассказала о главной опасности соусов и маргарина

Врач Павлова рассказала о главной опасности соусов и маргарина

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что соусы и маргарин могут спровоцировать развитие онкологии и других серьезных заболеваний, поэтому должны быть исключены из рациона.

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