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Из 100 заболевших коронавирусом петербуржцев в среднем умирал один человек, выяснили ученые. Летальность выше у мужчин

Ученые из Европейского университета, основываясь на данных избыточной смертности, подсчитали летальность COVID-19 в Петербурге, сообщили «Бумаге» в пресс-службе организации.

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