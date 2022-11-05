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Шольц считает применение ядерного оружия на Украине "чертой, которую нельзя переходить"

Шольц считает применение ядерного оружия на Украине "чертой, которую нельзя переходить"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в Берлине на съезде Социал-демократической партии Германии, что применение ядерного оружия в украинском конфликте - это "черта, которую нельзя переходить", и призвал Россию заявить, что она не будет его применять.

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