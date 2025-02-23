«Никто не понимает, что это за старуха»: Алла Пугачева скандалит с официантками в эмиграции

Алла Пугачева уже почти три года живет вдали от родины, лишь изредка возвращаясь в Россию, решить разные дела.
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