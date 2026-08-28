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Орловские новости

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Клычков и Ротенберг обсудили развитие детского хоккея в Орле

Клычков и Ротенберг обсудили развитие детского хоккея в Орле

В региональном правительстве сообщили о встрече губернатора Андрея Клычкова с вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом, который ранее обещал построить в Орле детскую хоккейную школу имени Никишина.

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