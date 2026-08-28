Клычков и Ротенберг обсудили развитие детского хоккея в Орле

В региональном правительстве сообщили о встрече губернатора Андрея Клычкова с вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом, который ранее обещал построить в Орле детскую хоккейную школу имени Никишина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии