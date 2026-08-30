Он впервые увидел мультфильм во взрослом возрасте — и нарисовал Чебурашку

30 августа 1920 года в Минске родился мальчик, которого дома звали Лёлей. Он пережил блокаду, потерял мать, работал токарем в Челябинске — и впервые увидел мультфильм уже взрослым.
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