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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль забил 50 голов за «Барсу» и стал самым молодым футболистом, сделавшим это. Он также обошел Мбаппе и Холанда в топ-5 лиг

Вингер «Барселоны»  Ламин Ямаль забил первый гол в сезоне. 19-летний футболист отличился на 21-й минуте матча 3-го тура Ла Лиги против « Райо Вальекано » и вывел каталонцев вперед – 2:1.

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