Ходом расследования дела в отношении 17-летней тамбовчанки заинтересовался глава СКР

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тамбовской области Александру Полшакову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения хулиганских действий 17-летней тамбовчанкой и установленных обстоятельствах.
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