Вход в Музей Победы 9 Мая будет бесплатным, сообщает пресс-служба учреждения. Сообщается, что в День Победы посетить музей можно будет бесплатно за исключением экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву.
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