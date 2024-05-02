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Вход в Музей Победы 9 Мая будет бесплатным

Вход в Музей Победы 9 Мая будет бесплатным

Вход в Музей Победы 9 Мая будет бесплатным, сообщает пресс-служба учреждения. Сообщается, что в День Победы посетить музей можно будет бесплатно за исключением экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву.

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