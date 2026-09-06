Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала убедительную победу в выборах Саксонии-Анхальт

В федеральной земле Саксония-Анхальт состоялись выборы в региональный парламент (ландтаг), которые завершились уверенной победой оппозиционной ультраправая партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
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