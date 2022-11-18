Пожар в частном доме в Башкирии: все, что известно к этому часу

Во время происшествия погибла семья: мужчина, женщина и пятеро детей. Заведено уголовное дело. Родители и пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в Стерлитамакском районе Башкирии.
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