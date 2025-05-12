Гусев о двух победах «Динамо»: «Конспекты Лички? Играем совершенно иначе. Это две разные команды»

Гусев выиграл два первых матча Мир РПЛ на посту и.о. тренера бело-голубых — Используете ли вы конспекты Лички, или же нынешнее «Динамо» уже чисто ваша команда? — Если вы смотрите футбол, то видите, что команда играет совершенно иначе.