Известные женщины с неуемной жаждой приключений

В прежние времена место женщины в обществе и ее поведение строго регламентировались. Большинство представительниц прекрасного пола подчинялись заведенному порядку, однако находились и такие, кто нарушал правила и сознательно шел на авантюры.
В прежние времена место женщины в обществе и ее поведение строго регламентировались. Большинство представительниц прекрасного пола подчинялись заведенному порядку, однако находились и такие, кто нарушал правила и сознательно шел на авантюры.
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