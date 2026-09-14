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Царьград

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Департамент ЯНАО сообщил об увеличении площади пожаров более 2,5 тыс. га

Департамент ЯНАО сообщил об увеличении площади пожаров более 2,5 тыс. га

На Ямале площадь природных пожаров достигла 2,5 тыс. га. В борьбе с огнём участвуют 235 человек. 14 сентября активны 29 пожаров в различных районах региона.

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