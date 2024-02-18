Генерал Бауэр: В НАТО были чрезмерно оптимистичны в отношении Киева год назад

Представитель генералитета Соединённых Штатов Америки Роб Бауэр обратил внимание на то, что державы Организации Североатлантического Договора годом ранее со слишком мощным оптимизмом смотрели на боеспособность войск ВС киевского режима.
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