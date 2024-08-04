Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Северодвинске

Пожарные ликвидировали открытое горение в Северодвинске, 4 июля сообщает пресс-служба МЧС. «В Архангельской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении, опубликованном 21:24.
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