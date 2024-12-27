В преддверии самого волшебного праздника года в молитвенном доме Порфирия Кавсокаливита установлена «Ёлка желаний».
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В преддверии самого волшебного праздника года в молитвенном доме Порфирия Кавсокаливита установлена «Ёлка желаний».