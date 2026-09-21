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Царьград

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Василевский и Капризов вошли в топ-15 хоккеистов НХЛ по версии NHL Network

Василевский и Капризов вошли в топ-15 хоккеистов НХЛ по версии NHL Network

Андрей Василевский и Кирилл Капризов заняли 13-е и 14-е места в списке лучших игроков НХЛ по версии NHL Network.

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